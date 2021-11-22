Вена, 22 ноября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 ноября дал интервью для хорватского издания Vecernji List в ходе своей поездки в Австрию.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил опасение в связи с тем, что «Сербия на данный момент тратит на вооружение больше, чем все остальные страны Западных Балкан, вместе взятые».

Также Курти бросил ряд обвинений в отношении президента Сербии Александра Вучича. Курти заявил, что Вучич стремится превратить Косово в «нефункциональное государство», а сам копирует президента России Владимира Путина. По словам Курти, Сербия смотрит на Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине как Россия на Белоруссию, а Черногорию воспринимает Россия как Украину.

Политик подчеркнул, что в Сербии в настоящее время нет плюрализма, у власти есть лишь одна партия, представляющая государство. Это же государство представляет церковь.

По словам Курти, Вучич стремится дестабилизировать Балканы, спровоцировав международный конфликт, а потому наращивает вооружение, и, следовательно, «не Косово представляет проблему, но Сербия представляет проблему Косово».