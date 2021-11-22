Выборг, Ленинградская область, 22 ноября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Ленинградской области ведёт проверку по факту происшествия с пожилой жительницей Выборга, которая сама осуществила себе хирургическое вмешательство в брюшную полость, не получив вовремя, как она считает, квалифицированную медицинскую помощь. Жизнь женщины сейчас спасают профессиональные врачи.

Https://www.facebook.com/ovsyannikovaks Предсмертная записка пожилой женщины из Выборга (цитата со страницы Екатерины Овсянниковой)

«По данному факту комитетом по здравоохранению Ленинградской области проводится проверка. В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния», — сказали корреспонденту ИА REGNUM вечером 22 ноября в пресс-службе областного комздрава.

Об этом резонансном случае на своей странице в соцсети рассказала руководитель благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова. Перед операцией на себе женщина, прошедшая войну и блокаду, страдающая онкологическим заболеванием, написала родственникам предсмертную записку, чтобы в случае её смерти никого не обвинили по ошибке. Записку обнародовала сотрудник скорой помощи в Выборге Виктория Шутова.

«Онкология дала ей осложнение — асцит. При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине — ковида же не существует, это сказки, — горько констатировала врач скорой помощи. — И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть — делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости».

«Если в мирное время старики сами себя оперируют — это беда. Благодаря именно бабуле мы живем в мире без фашизма. Теперь главное не стать фашистами самим», — добавила медик скорой.

Екатерина Овсянникова добавляет, что проблемы с облегчением тягостных симптомов у онкобольных — «вечная проблема Петербурга и Ленинградской области». «Надомная специализированная паллиативная помощь отсутствует от слова совсем», — отмечает Шутова.

«Обычные больницы не любят моих пациентов, потому что они портят статистику смертности, — поясняет руководитель хосписа. — А ещё потому, что часто не знают, как им помочь».