Ханты-Мансийск, 22 ноября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Власти Югры пояснили, как будут жить с 22 ноября по 5 декабря непривитые жители четырёх муниципалитетов, для которых объявлен локдаун. Оперативный штаб ХМАО опубликовал соответствующее постановление главы ХМАО Натальи Комаровой.

Admhmansy.ru «Цифровое уведомление»

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Непривитым жителям Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района (село Леуши, посёлки Луговой, Междуреченский, Мортка, Мулымья) разрешено:

— покидать дом для обращения за помощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью, и оказания помощи родственникам старше 60 лет или же страдающих хроническими заболеваниями;

— выходить из дома для передвижения к месту работы, при соблюдении требований посещать заведения общепита, аптеки, продуктовые магазины, организации ритуальных услуг, а также для прогулки в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра, выгула собак в 100 метрах от дома и выноса мусора.

Всё это разрешается непривитым от коронавируса делать лишь в случае оформления уведомления в государственной информационной системе контроля «Цифровое уведомление». Что делать тем, у кого нет под смартфона или планшета, в постановлении, к сожалению, не поясняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября оперативный штаб ХМАО принял решение установить самоизоляцию для непривитых от коронавируса граждан в четырёх муниципалитетах.