Минск, 22 ноября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Об отсутствии в Белоруссии политических заключённых заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко «У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет».

Он добавил, что в Белоруссии осуждают тех, кто нарушает белорусское законодательство. Лукашенко назвал антибелорусской пропагандой заявления о сотнях политзаключённых в республике.

Что касается оппозиционерки Марии Колесниковой, она, отмечает Лукашенко, агент Запада и она нарушила закон.