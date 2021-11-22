В Белоруссии нет политзаключённых – Лукашенко
Минск, 22 ноября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Об отсутствии в Белоруссии политических заключённых заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ВВС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет».
Он добавил, что в Белоруссии осуждают тех, кто нарушает белорусское законодательство. Лукашенко назвал антибелорусской пропагандой заявления о сотнях политзаключённых в республике.
Что касается оппозиционерки Марии Колесниковой, она, отмечает Лукашенко, агент Запада и она нарушила закон.
«Я против женщин, как я часто говорю, не воюю. Поэтому не приписывайте мне это и не говорите слова, если вы не понимаете ситуацию, которая здесь происходит».