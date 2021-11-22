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Грипп torange.biz

Естественный коллективный иммунитет населения Латвии к гриппу стал ниже в сезоне 2021−2022 годов, что может подстегнуть распространение болезни и усложнить ее течение. С таким прогнозом выступил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) страны.

Объясняя свой прогноз, вирусологи сообщили, что активность вируса гриппа в Европе оставалась низкой в последние годыиз-за различных ограничений, введенных для снижения распространения коронавируса Covid-19. Следует признать, что у населения не выработался в достаточной степени иммунитет.

Поэтомуожидается, что в этом сезоне вирус гриппа будет распространяться более активно, так какво многих европейских странах уже снимаются ограничения и возобновляются социальные контакты.

Специалисты SPKC призывают людей, особенно из групп риска, защитить себя от возможных серьезных заболеваний, сделав прививку от гриппа в нынешнемгоду. Подчеркивается, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями подвергаются более высокому риску заболеть гриппом в тяжелой форме.

Вирусологи напомнили, что грипп, как и инфекциякоронавируса, может привести к обострению хронических заболеваний, а также вызвать бактериальную инфекцию, что значительно ухудшает прогноз исхода заболевания.