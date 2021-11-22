Улан-Батор, 22 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2021 года товарооборот между Монголией и Китаем вырос на 144,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет. По данным комитета, 86,3% экспорта Монголии приходится на долю КНР.

tonynetone Флаг Китая

Стремительный рост экспорта в КНР за последние годы связан с ростом цены на металлы и уголь на мировом рынке, а также с ростом потребления сырья в Китае, считает эксперт Намжилдоржийн Энхбаяр.

«Экспорт горнорудного сырья даёт более 90% экспортных доходов Монголии. Из-за плохой инфраструктуры для экспорта этого сырья медный концентрат, молибденовый концентрат, плавиковый шпат и железная руда перевозятся по железной дороге, а только автомобильным транспортом перевозится более 30 млн тонн коксующегося угля в год. Монголия не имеет выхода к морю, у нас нет возможности доставки коксующегося угля в третьи страны», — рассказывает экономист Намжилдоржийн Энхбаяр о нынешней ситуации экспорта.

По его мнению, в ближайшем будущем возможность экспорта коксующегося угля Монголии на рынки третьих стран не появится даже после введения в эксплуатацию железной дороги Тавантолгой — Ганцмод, строительство которой сегодня активно ведется.

«Международные организации и эксперты считают, что высокая зависимость от одного государства и рынка создает неблагоприятные условия для внешней торговли и конкурентоспособности. Когда невозможно поставлять товар в другие страны, невозможно продать сырье по более высокой цене, а в некоторых случаях необходимо продать его по цене, предложенной покупателем. Например, по калорийности коксующегося угля монгольский уголь близок к австралийскому экспортному углю, но намного ниже по цене. Поскольку горнорудное сырье Монголии поставляется в КНР только через 3 пограничных пункта, наша страна сталкивается с необходимостью отвечать требованиям, которые предъявляются страной-покупателем, таким как ограничение количества автомашины в день, санитарные требования», — отметил монгольский эксперт.

По словам Намжилдоржийна Энхбаяра, Монголия работает над развитием экспортной инфраструктуры, устраняя недостатки, из-за которых теряет свой экспортный потенциал. «Политика долгосрочного развития Монголии направлена на диверсификацию экспорта, поставку некоторых товаров на рынки третьих стран и их продажу по более высоким ценам», — заключил эксперт.