Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Будущий автотранспортный узел на Витебском проспекте Петербурга получит необходимую инфраструктуру. Смольный согласовал предоставление в аренду земельного участка для строительства гостиницы. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru В квартале рядом со станцией метро «Купчино» построят новый автовокзал

Отель планирует построить компания ООО «Вернисаж» в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта. Предусматривается возведение нового двухэтажного автовокзала и гостиницы.

«Комплекс на юге города должен принять часть междугородних и международных маршрутов с автовокзала на Обводном канале. Создание такого современного объекта с необходимой инфраструктурой позволит перераспределить транспортные потоки, и разгрузить исторический центр», — пояснил губернатор Александр Беглов.

В планах у инвестора возвести шестиэтажную гостиницу на 145 номеров, а также ресторан и конференц-центр. Рядом расположится паркинг более чем на 100 мест. Как заметили в Смольном, сроки строительства синхронизированы с условиями предоставления участка под автовокзал, то есть через шесть лет. Планируемый объем инвестиций — порядка 1,15 млрд рублей.

Напомним, новый автовокзал должен появиться на Витебском проспекте за железнодорожной станцией Купчино. Он будет оборудован пятью перронами прибытия и 12 перронами отправления. Пропускная способность автовокзала рассчитана на 9,6 тыс. пассажиров ежедневно, что позволит разгрузить существующий на Обводном канале. В двухэтажном здании будут размещены кассовый зал, зал ожидания, камера хранения, комната матери и ребенка, комната для отдыха водителей, медицинский пункт, помещение службы транспортной безопасности, фуд-корт, представительства туристических и транспортных компаний.