Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил начальником аппарата губернатора Илью Ткачева.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Об этом назначении Беглов сообщил 22 ноября на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга.

«До назначения на этот пост Илья Ткачев работал советником губернатора Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе Смольного.

На официальном сайте администрации Илья Геннадьевич Ткачев пока что значится как заместитель начальника аппарата губернатора.