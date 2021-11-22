Калужский губернатор предложил землякам публично обсудить введение QR-кодов
Калуга, 22 ноября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша записал видеообращение в социальной сети к жителям региона, в котором предложил обсудить изменения, которые планируются внести в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.
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Губернатор обратился к членам Общественной палаты области с предложением организовать круглый стол с активным участием экспертов, выражающих позицию определенных групп населения, областных и муниципальных депутатов и медицинских работников по обсуждению законопроекта о введении QR-кодов. Он также предложил гражданам принять участие в обсуждении при помощи чат-бота «Виртуальный помощник» регионального ЦУРа.