Ханты-Мансийск, 22 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Югре с 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлены локдауны в нескольких населённых пунктах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Локдаун

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Режим обязательной самоизоляции для граждан, за исключением, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенёсших заболевание, что подтверждено QR-кодом или справкой, вводится в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (село Леуши, посёлки Луговой, Междуреченский, Мортка, Мулымья).

В этих муниципалитетах с 22 ноября по 5 декабря деятельность организаций общественного питания, фитнес-клубов может осуществляться с 6:00 до 23:00 часов. Допускаются круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях, круглосуточная доставка заказов организациями.

Также в вышеперечисленных муниципалитетах по 5 декабря приостановлено проведения культурно-массовых мероприятий (спектакли и концерты в закрытых залах, работа музеев, галерей, библиотек), физкультурных и спортивных мероприятий, выездов организованных групп, культурно-массовые мероприятия за пределами Югры, образовательного процесса в организациях дополнительного образования с очным присутствием граждан.