Берлин, 22 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. По мере того, как четвертая волна пандемии наносит ущерб Германии, все большее число отделений интенсивной терапии (ОИТ) вышли на полную мощность. Основная проблема: серьезная нехватка специализированного персонала. Об этом сообщило немецкое агентство DW 22 ноября.

Каждый день в шесть часов утра Александра Хейстеркамп прибывает в отделение интенсивной терапии Университетского медицинского центра в центральном немецком городе Мюнстер. Первое, что она видит: три пустые койки. Так почему же они не используются?

«Мы не можем их использовать, потому что у нас недостаточно квалифицированного персонала», — заявила Хейстеркамп, отметив при этом:

«Во всем отделении одна и та же история, и я не вижу никаких признаков того, что ситуация улучшится. Это, безусловно, не сулит ничего хорошего в свете проблем, которые встают на нашем пути».

По ее словам, в начале пандемии медицинский центр Мюнстерского университета был рассчитан на 135 коек. В настоящее время эта цифра снизилась до 110, поскольку высококвалифицированные медсестры отстранились от своей профессии или перешли на неполный рабочий день.

Три неиспользуемые койки — это вполне решаемая проблема. Но в целом по Германии общее количество коек в медицинских учреждениях сократилось на 6300 по сравнению с прошлым годом. Около 50 округов уже сообщают, что их возможности в области интенсивной терапии исчерпаны. Больше всего пострадали южные федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг.