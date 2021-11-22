Воронеж, 22 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Водитель автобуса в Воронеже, чей конфликт с пассажиркой попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс, заявил, что скандал был спровоцирован самой женщиной. Комментарий водителя 22 ноября распространила пресс-служба мэрии.

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«Со слов водителя конфликтная ситуация развивалась следующим образом: в районе 21:30 эта пассажирка захотела оплатить проезд картой. Оплата не прошла, пассажирка не стала оплачивать наличными, вышла из автобуса. Маршрут кольцевой. На следующем круге, примерно через час та же пассажирка вновь вошла в автобус и вновь захотела оплатить картой. Водитель напомнил, что в прошлый раз оплата не прошла, после чего начал развиваться конфликт. Со слов водителя, пассажирка выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты, системой оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причем последнее — несколько раз и в нецензурной форме», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Пререкания продолжались на протяжении двух остановок, после чего у водителя сдали нервы и произошла сцена, уже снятая другими пассажирами.

В настоящее время с водителя взяты объяснения, а транспортное предприятие, где работает мужчина, обратилось в полицию для «всесторонней и объективной оценки событий». Водитель также направлен в полицию для дачи объяснений. Сам он от работы на период проведения проверок отстранен.

«До этого водитель отработал на предприятии более пяти лет, каких-либо существенных нареканий к поведению не было зафиксировано. Несмотря на вышеизложенное, муниципалитет считает, что подобные действия с его стороны недопустимы. Его видение событий показывает, что он был спровоцирован, тем не менее, он должен был стерпеть, а если это было невозможно, вызывать полицию, но никак не вступать в прямой конфликт с пассажиром», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель с руганью набрасывается на пожилую пассажирку и применяет к ней силу. Ранее сообщалось, что причиной конфликта стало отсутствие маски у женщины. Проверку начала прокуратура Воронежа.