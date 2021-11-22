Северодвинск, Архангельская область, 22 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Жители Северодвинска записали видеообращение в адрес федеральных и региональных органов власти, в котором выступили против принятия законопроектов о QR-кодах.

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«Мало того, что людей, отказывающихся делать прививку в условиях и так сложной социально-экономической обстановки в стране, оставляют без содержания, без каких-либо средств к существованию и ставят, по сути, на грань выживания, так нас теперь ещё пытаются ограничить в реализации наших конституционных прав и свобод. Ведь в случае принятия данные законы существенно ограничат право на перемещение и приобретение услуг гражданами без наличия QR-кода», — заявили горожане в обращении.

Чиновники на шаг общественников публично пока не отреагировали.

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