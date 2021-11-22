Москва, 22 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Законопроект о запрете упоминания национальности подозреваемых и преступников ограничивает свободу слова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Мы не поддержим законопроект, потому что против любых ограничений для СМИ», — заявил Миронов.

Законопроект о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников, а также подозреваемых внес в Госдуму парламент Чечни.

Инициативы вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в комитете Госдумы по информполитике обещали учесть позицию профессионального сообщества при работе над законопроектом.