Минск, 22 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. ЕС продолжает душить санкциями политическое руководство Белоруссии, которое при этом желает помочь Евросоюзу продовольствием. Об этом 22 ноября заявил Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника президента — инспектора по Гродненской области Юрия Караева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко поинтересовался у экс-министра здравоохранения (Караника) и экс-министра внутренних дел (Караева) ходом сельскохозяйственных работ, сказав: «Первый вопрос — результат. Год закончился, посмотрел сегодня сводку, которую я практически ежедневно получаю: вы отстаете по подъему зяби от других. Если ударит мороз — вы с плугом в поле не войдете, поэтому, насколько это возможно, вам надо активизироваться».

Напомним, ранее Лукашенко произвёл обоих чиновников в генералы. До назначения на нынешние должности ни Караев, ни Караник ни дня не работали в реальном секторе экономики и не имеют даже профильного образования.

«Санкции же никто не отменял. Они нас все душат, душат, пытаются затянуть петлю, которую на шею набросили. Поэтому какова ситуация? Какая нужная поддержка?», — спросил Лукашенко.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он отдельно остановился на экспорте продукции, отметив: «Если бы закрылись, не было бы этого. А сейчас, посмотрите, Европа опять начала локдауны вводить. Пусть вводят. То, что у нас есть им продать, мы продадим. Я не злорадствую в этом плане, надо людям помогать, никуда не денешься. Сегодня мы помогли кому-то, завтра он нам поможет. Поэтому надо помогать».