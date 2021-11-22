Берлин, 22 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Российский музыкант и диджей Денис Казначеев, который обвиняется в отмывании денежных средств, будет выдан США. Такое решение принял Апелляционный суд в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия ФРГ не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения, а условия содержания Казначеева под стражей не изменятся», — говорится в тексте решения 4-го уголовного сената Апелляционного суда Берлина, на который ссылается ТАСС.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что это решение будет обжаловано. Он добавил, что в настоящее время близкие Казначеева объявили сбор средств для обеспечения его адвокатами.

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Как сообщало ИА REGNUM, Денис Казначеев был задержан в Берлине летом 2020 года по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США. По данным американской стороны, Казначеев и его подельники с 2010 по 2020 год отмыли в общей сложности более 1 млн долларов. Также сообщалось, что музыкант является членом организованной преступной группировки, специализирующейся на киберпреступлениях.