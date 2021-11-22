Хартум, 22 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Четырех политических заключенных, включая из числа задержанных в конце октября в ходе обострения отношений между военными и гражданскими силами лидеров двух партий страны, освободили власти Судана. Об этом 22 ноября сообщает телеканал Al Arabiya.

Nina R Судан

По информации телеканала, в числе отпущенных суданскими властями представителей политических сил лидер партии Баас Али ас-Санхури и глава партии «Суданский конгресс» Омар ад-Дигер.

Отметим, 21 ноября ранее отстраненный военными от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамду подписал новое политическое соглашение с главой управляющего Суверенного совета страны, генералом армии Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Согласно этому документу, премьер-министр снова станет главой правительства страны и начнет формировать новый кабинет министров.