София, , 15:17 — REGNUM В результате нескольких спецопераций болгарской пограничной полиции в северных регионах Болгарии были задержаны две группы нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до границы с Румынией. Об этом 22 ноября сообщила софийская газета «Труд» со ссылкой на МВД Болгарии.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, 20 нелегалов обнаружены в районе села Жылтец (Габровская область), еще 10 человек — в городе Омуртаг (Тырговиштская область). Все задержанные лица являются подростками в возрасте от 14 до 18 лет.

По некоторым данным, обе группы представлены выходцами из Афганистана, ранее незаконно пересекшими турецко-болгарскую границу. Документов при них не обнаружено.

В ближайшее время нелегалы будут доставлены на предварительные судебные слушания, послу чего их отправят в болгарские региональные центры для беженцев. Дальнейшую судьбу этих людей будут решать представители миграционных служб Болгарии.