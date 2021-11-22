Москва, 22 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Россия никогда не советует своим партнёрам, как им вести дела с другими государствами на международной арене. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«В отличие от западных стран, мы никогда никому из наших партнёров не советуем с кем дружить, а с кем вообще не общаться. Наши американские коллеги, да и некоторые европейские по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономическое и инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией», — заявил Лавров.

«Мы никогда подобных условий никому не выдвигаем. Мы всегда с уважением относимся к суверенитету и к суверенному праву наших партнёров выбирать себе коллег на международной арене», — указал он.