Белград, 22 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Предстоящая встреча с президентом Владимиром Путиным чрезвычайно важна для президента Сербии Александра Вучича, но, несмотря на все заявления сербского лидера, вряд ли её главной темой будет стоимость газа. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Не дело президентов торговаться, даже если речь идет о газе. Дело в том, что на Западе публикуется все больше текстов, в которых имена людей из непосредственного окружения президента Вучича упоминаются в связи с разными громкими криминальными делами, так что он ищет политической поддержки. Президенту Сербии повезло, что сейчас такое время, когда Запад не полностью доминирует в мировой политике», — рассказал эксперт.

По словам Гайича, как раз те, кто сейчас больше всего оказывает давление на Вучича, в прошлом больше всего способствовали его приходу к власти.

«Вспомним, как Вучич встречал генсека НАТО Йенса Столтенберга хлебом и солью, как совсем недавно во время встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой он хвалил Атлантический совет», — добавил Гайич.

Единственное, что может по данному поводу сделать президент Сербии — попытаться «подкупить» Россию заказом какой-то военной техники или подписанием какого-то экономического проекта, полагает политолог.

«Вучич хотел бы, чтобы Россия начала действовать против здравого смысла и стала его соучастником в предательстве Косово и Метохии. Когда в 2019 году из рук Владимира Путина Вучич в Белграде принимал орден Александра Невского, он обещал, что впредь во всем, что касается Косово, он будет советоваться с Путиным. Вместо этого он полетел в США и подписал Вашингтонское соглашение», — отметил Стеван Гайич.

Напомним, что встреча Путина и Вучича состоится 25 ноября в Сочи.