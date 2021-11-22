Москва, 22 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В РФ продолжают действовать факторы, которые не дают рублю укрепиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

ИА REGNUM Рубль

«На укрепление курса рубля могут повлиять сразу несколько факторов: во-первых, последующее повышение ключевой ставки, во-вторых, высокие биржевые цены на природные ресурсы (газ, нефть, руды металлов, уголь), — сказала она. — При этом причины, которые не дают рублю значительно укрепиться, — высокая инфляция и покупка Минфином валюты по бюджетному правилу — продолжают оставаться актуальными. Поэтому значительное укрепление курса рубля не предвидится, но при этом цена будет оставаться стабильной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее девальвацию рубля сочли вопросом времени.