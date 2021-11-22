Тамбов, 22 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 22 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 446 тыс. 226 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Permkrai.ru Вакцинация

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Полностью вакцинацию завершили 411 тыс. 397 человек.

За последнюю неделю доля вакцинированных от числа подлежащего вакцинации населения выросла на 1,3% и составила 66,7%.