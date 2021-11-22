Москва, 22 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Белорусские власти на протяжении полугода предлагают провести переговоры с ЕС по проблеме мигрантов, чтобы найти решение проблемы и предотвратить негативное развитие событий. Однако западные партнёры не просто игнорируют эти предложения со стороны Минска, а «отказываются входить в какое-либо взаимодействие». Об этом 22 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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«Ситуация очевидна и очевидно, кто виноват, — подчеркнула дипломат. — Это полностью перечёркивает версию некоторых западных мейнстримных СМИ о некой ответственности не ЕС, а кого-либо другого. Не стран — членов ЕС, а Минска».

Захарова отметила, что тем более в данной ситуации совершенно непонятно, «при чём здесь Москва». Представитель российского внешнеполитического ведомства не исключила, что обвинения в адрес России прозвучали, потому что именно Россия указывала на последствия вторжения иностранных военных на территории суверенных государств, кампаний в Ливии и Ираке, а также последствий поддержки в Сирии так называемых умеренных радикалов.

По её словам, Запад «подтягивает» Россию к миграционному кризису на границе между Польшей и Белоруссией, чтобы использовать как тяжеловесный фактор для обвинений.

«Почему нас втягивают? Потому что признавать собственные ошибки коллективный Запад не любит и не может. Мне кажется, у него уже такая функция просто отсутствует», — подчеркнула российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Европейского союза, которые должны были вместе с властями Белоруссии участвовать в решении миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт. По его словам, когда контактным лицам от ЕС звонит министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, те под формальными предлогами отказываются от работы по ситуации с мигрантами.