Архангельск, 22 ноября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. За последние сутки коронавирус выявили у 428 жителей Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В списке новых заболевших — 135 архангелогородцев, 47 северодвинцев, 47 жителей Коряжмы, 33 — жителя Коношского района, 29 — Устьянского, 21 — Пинежского, 17 — Вельского. Случаи заболевания выявлены также в Котласе, Мирном и других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число больных ковидом пополнили 35 681 россиянин, 1241 ковид-пациент скончался.