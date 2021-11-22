Москва, 22 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Назрела необходимость провести новую конференцию по вопросу судьбы сирийских беженцев. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Сейчас мы думаем о том, что нужно поддержать Сирийскую Арабскую Республику, поддержать Ливан, другие страны, которые дали приют сирийским беженцам, и провести вторую конференцию на эту тему. Может быть, в одной из стран, где сейчас большинство сирийских беженцев расположены», — заявил Лавров.

«Если наши ливанские друзья будут заинтересованы, конечно, мы их поддержим, потому что мы убеждены, что то бремя, которое, в частности, несёт Ливан, где больше полумиллиона палестинских беженцев и, наверное, ещё больше сирийских беженцев — конечно же, для такой небольшой страны это очень тяжёлое бремя», — указал он.