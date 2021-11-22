Москва, 22 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Отказ от предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и других подобных обязанностей граждан — это закономерный и неизбежный процесс, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер ЮК СКП, адвокат Антон Соничев.

Pixabay.com Подсчёт налогов

«Сейчас налоговая декларация по форме 3-НДФЛ подается гражданами, получившими дополнительные доходы (продажа авто и недвижимости, сдача в аренду квартиры и т.п.), отдельные категории граждан, самостоятельно определяющие свои доходы (ИП на общей системе налогообложения, адвокатские кабинеты, нотариусы и пр.), а также граждане — налоговые резиденты РФ, получившие доход за пределами РФ.

Кроме того, в декларации 3-НДФЛ подается в целях получения имущественных налоговых вычетов у физических лиц — например, при приобретении жилья, поэтому необходимость подачи этой декларации касается очень многих граждан.

ФНС стремится избавить граждан от этой обязанности, но для этого ведомство должно получить прямой доступ к дополнительной информации о гражданах.

Именно из-за отсутствия такого доступа налогоплательщики подают декларации, которые (в основном при заявленных вычета) проходят камеральные проверки и утверждаются налоговиками. ФНС планирует завершить реформу к 2024 года.

Полагаю, что отказ от 3-НДФЛ и других подобных обязанностей граждан — закономерный и неизбежный процесс, так как цифровизация и автоматизация обработки данных позволит государству начислять налоги и давать вычеты без участия граждан, привлекая их к этому процессу только в случае каких-то расхождений или укрытия доходов от контроля.

Отказ от лишних бумаг призвано упростит жизнь простым гражданам и ускорить получение вычетов. Кроме того, российская налоговая служба известна своей высокой степенью информатизации, уже имеет успешный опыт использования современных технологий.

Вместе с тем, хотелось бы, чтобы информация, имеющаяся у ФНС, была защищена от утечек и использовалась бы для упрощения жизни граждан, а не для тотального контроля.

Таким образом, расценивать данную новость следует скорее, как положительную, с оговоркой о необходимости защиты приватности граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что возглавляемое им ведомство может освободить граждан от необходимости отчитываться по форме 3-НДФЛ.

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