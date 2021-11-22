Баку, 22 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил принятый парламентом законопроект об открытии посольства республики в Ватикане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Securityconference.de Ильхам Алиев

«Учредить Посольство Азербайджанской Республики при Святом престоле», — говорится в законе.

Алиев также подписал распоряжение, в котором поручил министерству иностранных дел Азербайджана утвердить штат нового диппредставительства. Также он распорядился обеспечить посольство всем необходимым.

Стоит отметить, что в настоящее время Баку осуществляет дипломатического общение с Ватиканом через посольство в Париже. Дипломатические отношения между Святым престолом и Азербайджаном были установлены в 1992 году.