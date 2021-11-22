Красногорск, 22 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1668 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 22 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 505 779 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 574 194.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 22 ноября число жертв COVID-19 увеличилось на 68 человек.