Москва, 22 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В России в 2021 году утилизировали 17 затонувших судов, хотя планировали лишь шесть. Об этом 22 ноября сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании премьер-министра Михаила Мишустин с заместителями.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исследование затонувших кораблей

«В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, нос делали больше — утилизировали 17 судов», — сказала Абрамченко.

Она поблагодарила за этот результат команду Министерства транспорта РФ и два региона страны — Камчатский край и Магаданскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, только на Дальнем Востоке предстоит поднять на поверхность воды и утилизировать более 200 затонувших судов.