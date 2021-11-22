Москва, , 13:43 — REGNUM Руководство Ливана рассчитывает, что Россия поможет разрешить накопившиеся в этой стране разногласия. Об этом ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб заявил 22 ноября на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Рассчитываем на поддержку России в разрешении накопившихся в Ливане разногласий», — сказал Хабиб.

Глава ливанской дипломатии заявил также, что надеется обсудить с российским коллегой политическое и экономическое положение в Ливане, а также узнать позицию Москвы по многим проблемам в регионе и мире.

Абдалла Бу Хабиб поблагодарил Сергея Лаврова за тёплые поздравления по случаю его дня рождения, а также Дня независимости Ливана, который в стране отмечают 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Москва поддерживает усилия недавно сформированного правительства Ливана во главе с премьер-министром Наджибом Микати.

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