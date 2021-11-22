Вена, 22 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна работать «вместе с демократическими силами в Белоруссии», в то время как президент республики Александр Лукашенко дестабилизирует ситуацию в этой стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Хайко Маас

«Россия должна сотрудничать с демократическими силами в Белоруссии — также для того, чтобы почтить особую связь между русским и белорусским народами», — сказал Маас, выступая на конференции в Вене, посвященной белорусской проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.