Киев, 22 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. По вине нынешних властей Украины конфликт в Донбассе может перерасти в полномасштабные боевые действия. Об этом 22 ноября заявил бывший украинский президент Виктор Янукович в своем обращении по поводу очередной годовщины трагических событий на «майдане» в Киеве зимой 2013−2014 года, опубликованном представителем бывшего украинского лидера Юрием Кирасиром на своей странице в соцсети Facebook.

Saeima Виктор Янукович

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По словам Януковича, теперешняя ситуация в Донбассе стала существенно хуже, чем это было год назад.

«Более того, создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия. Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену?», — сказал он.

Также бывший украинский лидер напомнил, что новый президент страны и его команда в 2019 году обещали народу Украины, что покончат с войной, коррупцией, социальной несправедливостью, беззаконием и прочим, и на этих обещаниях пришла к власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший украинский президент Виктор Янукович заявил, что Украине необходимо немедленно перейти к новой стратегии развития.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.