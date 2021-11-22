Томск, 22 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Томской области с 25 ноября организации могут быть проверены на наличие вакцинации у сотрудников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Наталья Диева Проверка кода

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Речь идёт об организациях, вход в которые допустим только при наличии ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию, перенесённую коронавирусную инфекцию.

По решению регионального оперштаба, работники организаций всех форм собственности к 25 ноября должны сделать прививку от COVID-19 либо первый её компонент. При отсутствии у сотрудника необходимого документа работодатель должен отстранить его.

Как пояснила заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко, проверки будут проводить представители правоохранительных и муниципальных органов. При выявлении нарушений будут составляться протоколы. Их передадут в суд, который и вынесет решение об административном наказании.

Между тем, как уточнила Левко, проверки не коснутся организаций, получивших сертификаты социальной ответственности «Территория здоровья». Сертификат подтверждает вакцинацию не менее 80% коллектива. На сегодняшний день такие сертификаты получили 130 работодателей.

Напомним, в Томской области с 8 действует система QR-кодов. При входе в заведения общепита, торгово-развлекательные учреждения, спортивные, культурные объекты, салоны красоты, гостиницы и так далее необходимо предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.