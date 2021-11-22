Оренбург, 22 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области в период Всероссийской переписи населения 28 переписчиков заразились коронавирусом. Об этом сообщает портал Orenday.

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В регионе к переписи привлекали 3,5 тыс. человек. На каждого переписчика пришлось примерно 550 человек. Всех переписчиков застраховали от несчастных случаев и болезней, включая коронавирусную инфекцию.

Кроме 28 случаев заражения коронавирусом, на трех переписчиков напали собаки, а один человек сломал ногу, совершая обход фиксируемого в переписи домовладения. По всем фактам ведется работа с банками по выплате страховок.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября на большей части территории России (за исключением отдаленных и труднодоступных территорий). Перепись на портале Госуслуги осуществлялась до 14 ноября.