Красногорск, 22 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Очередная волна пандемии коронавируса в Подмосковье идет на спад. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем, ситуация с вакцинацией населения от COVID-19 остается непростой, подчеркнул глава Подмосковья.

«Мы видим, что очередная волна COVID-19 уходит. Вместе с тем тема вакцинации, QR-кодов активно обсуждается в Госдуме. Мы должны быть уверены, что QR-код можно легко и понятно получить, чтобы иметь доступ туда, куда необходимо. Здесь требуется большая организационная работа от цифрового министерства», — сказал Воробьев.