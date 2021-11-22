Варшава, 22 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Кризис на белорусско-польской границе, начавшийся из-за попыток прорыва беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана на территорию Польши, стал поводом для все более и более расширенного обсуждения. Не рискует ли Польша с увеличением числа игроков потерять собственную позицию относительно этого кризиса, рассматривает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Drang nach Osten

В Польше опасаются, что привлечение Москвы, Парижа и Берлина к разрешению ситуации с беженцами уведет в тень выставляемого до сих пор польской стороной в качестве «главного злодея» белорусского президента Александра Лукашенко. Кроме того. выступление по поводу кризиса российского президента Владимира Путина содержит предложение поменять сам ракурс подхода к разрешению ситуации. Российский президент предложил рассмотреть возможности решения между Белоруссией и Германией, вынеся Польшу «за скобки». При этом мнения в политических верхах самой Германии разделились. Чья позиция может взять верх? Читайте статью Станислава Стремидловского

Интересы ЕС, США и России сегодня завязаны на белорусско-польской границе