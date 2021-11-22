Рамалла , 22 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Поставки Палестине российских вакцин от COVID-19 способствовали сдерживанию в этой стране пандемии коронавируса. Об этом 22 ноября заявил палестинский президент Махмуд Аббас в преддверии своего визита в Москву и намеченной на 23 ноября его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

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«Мы ценим поставки Палестине российских вакцин от коронавируса, что способствовало сдерживанию пандемии», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Аббас указал, что российско-палестинское сотрудничество развивается по различным экономическим направлениям, однако для его продвижения требуется дополнительная работа.

«Осложняют его действия израильских оккупационных властей, которые ограничивают экспорт и импорт между Палестиной и странами мира. В то же время мы благодарны России за поддержку в области выделения стипендий и обучения палестинских сил безопасности», — добавил президент Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что данных о том, что иммунитет переболевшего коронавирусной инфекцией человека слабее, чем иммунитет привитого, нет.