Москва, 22 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Заявление адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО следует считать напоминанием Западу о старом долге. Так считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим морякам АПЛ «Курск»

Журналист рассказал, как когда-то на протяжении месяца общался с заместителем командующего одного из флотов. Стешин подружился с военным, у них установились доверительные отношения, однако на вопрос о гибели «Курска» собеседник журналиста отвечать не стал.

«И я его прекрасно понял и больше к этой теме не возвращался», — приводит слова военкора «Царьград».

По мнению Стешина, сейчас версия о гибели «Курска» всплыла неслучайно, эту информацию дозировано выдали, так как «где-то идёт яростный торг за российские интересы и зоны влияния».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий Северного флота адмирал Вячеслав Попов заявил о гибели «Курска» в 2000 году в Баренцевом море из-за столкновения с иностранной подлодкой. Эта субмарина, утверждает он, следила за российской подлодкой, и в результате столкновения получила повреждения. Именно она подавала сигнал SOS из района, где затонул «Курск». Позднее эту иностранную подлодку обнаружили у норвежских берегов, где она восстанавливала свою способность двигаться.

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