Москва, 22 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных договорах между работником и работодателем.

Работа

Закон закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Таким образом создаются большие возможности для удаленного трудоустройства.

При этом отсутствие согласия работника на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота признается отказом работника от такого взаимодействия.

Кроме того, предусматривается возможность осуществления электронного документооборота посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» или информационной системы работодателя.

Закон принят по итогам эксперимента, в котором приняло участие 614 работодателей.

Совфед одобрил закон 19 ноября, Госдума приняла в третьем чтении 17 ноября.