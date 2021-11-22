Киев, 22 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Российский фактор мешает вступлению Украины в НАТО, так как в некоторых странах альянса опасаются реакции Москвы. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в одной из программ на телеканале «Украина 24».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«К сожалению, несколько стран-членов НАТО все ещё, обдумывая решение о перспективе членства Украины в альянсе, ставят себе вопрос — что на это скажет Россия?» — сказал Кулеба.

В Киеве, отметил он, «планово» призывают эти страны не смотреть на Украину через призму России. С 2008 года Киеву не раз обещали в НАТО, что ни одна из третьих стран не повлияет на отношения Украины с альянсом, однако на практике российский фактор играет свою роль.

Украина, когда придёт время, обязательно вступит в НАТО, заверил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской дипломатии заявил также, что Россия с 2014 года пытается максимально ослабить Украину.

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