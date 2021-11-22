Киев, , 11:25 — REGNUM Максимальное ослабление Украины — основная цель России ещё с 2014 года, полагает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

По его словам, в стремлении ослабить Украину Россия пользуется разными средствами. Это и попытки дестабилизировать обстановку внутри страны, и помехи оборонному сотрудничеству Киева с другими государствами.

«Главная цель России — делать Украину максимально слабой», — утверждает Кулеба.

Глава украинского МИД заявил также, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность наступательной операции на Украину. Старт такой операции зависит от двух факторов: «силы и спокойствия украинцев» и скоординированности действий партнеров Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ранее заявили, что страны Запада искусственно нагнетают истерику своими заявлениями о якобы готовящемся «нападении» России на Украину.

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