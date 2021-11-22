Краснодар, , 11:23 — REGNUM Заместитель главы Краснодара Артём Доронин направил иск в суд к четырём краснодарским изданиям. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Суд Ovs.skav.sudrf.ru

Вице-мэр обратился с иском в суд в связи с распространением несоответствующей действительности информации о его задержании.

«Некоторые СМИ в погоне за сенсацией пренебрегли проверкой информации и допустили распространение ложных сведений. Я свою работу выполняю в соответствии с интересами города и в рамках законодательства и несу ответственность за все решения. Поэтому считаю правильным, если действия СМИ, обнародовавших несоответствующую действительности информацию, получат правовую оценку. Хочу добавить, что меня не арестовывали, подозреваемым по делу я не являюсь. Раскрытие деталей дела — прерогатива правоохранительных органов», — прокомментировал ранее Доронин ситуацию «Деловой газете. Юг».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября целый ряд СМИ сообщили о следственных действиях, которые якобы проводились в кабинете Доронина, некоторые сообщили также о задержании чиновника. Официальных комментариев тогда не появилось.

Артём Доронин занимает пост вице-мэра Краснодара с 2018 года, он курирует вопросы транспорта и дорожного хозяйства.

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