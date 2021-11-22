Москва, 22 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В РФ у ипотечного кредитования по-прежнему огромный потенциал роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«В октябре ключевая ставка Банка России повысилась до 7,5% годовых. И это не первое повышение в этом году. Инфляция также растет и по итогам года ожидается в интервале 7,4−7,9%, поэтому прогноз министра строительства и ЖКХ России о том, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России может составить более 8%, выглядит более чем реалистично, — сказала Школьная. — Ипотека — мощный инструмент, и наиболее сильно ее потенциал раскрывается, когда экономика растет».

Школьная подчеркнула, что если сравнивать с другими странами, то на декабрь 2020 года объем ипотечного портфеля в России составлял порядка 8,7% от ВВП.

«В Германии этот показатель превышает 40%, в США — 60%, в Канаде — 80%. То есть у нас огромный потенциал для роста, — отметила экономист. — Льготная ипотека (которую в 2021 году продлили до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7% и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей) стала одним из мощных драйвером роста сектора строительства жилья, а наращивание объемов строительства жилья — это один из самых важных проектов для развития страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российскому рынку жилья не грозит перегрев, а темпы роста ипотечного кредитования будут снижаться.