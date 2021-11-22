Ставрополь, 22 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки вновь обновлен рекорд по приросту числа новых случаев заражения коронавирусом. Всего тесты были подтверждены у 534 человек. Общее число носителей опасной инфекции за все время пандемии достигло в крае 108 780 человек. Об этом сообщил 22 ноября губернатор края Владимир Владимиров.

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«К сожалению, за день выросли и цифры по заболеваемости и смертности. Соболезную родным скончавшихся», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

По данным главы края, за прошедшие сутки было зафиксировано 35 смертей от COVID-19. Всего на Ставрополье скончались от последствий опасного заболевания 4922 жителя региона. Врачам удалось спасти жизни 82 723 пациентам, в том числе 135 — за последний день и 337 — за предыдущий.