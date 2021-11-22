Варшава, 22 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Для обсуждения кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе соберётся по просьбе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого 23 ноября Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). Об этом 22 ноября рассказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

Marek Mytnik — Bank Zachodni WBK Матеуш Моравецкий

«Завтра (у Моравецкого) новая встреча — Вишеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вишеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией», — сказал он.

Также Мюллер рассказал, что на этой неделе глава правительства Польши посетит еще несколько государств, уточнив, что Моравецкий начал европейское турне со стран своего региона, в наибольшей степени находящихся «под угрозой геополитических последствий из-за действий Белоруссии и России».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил с визитом Литву, Латвию и Эстонию, где обсудил ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.