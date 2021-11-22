Сидней, Австралия, 22 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Согласно недавно опубликованной электронной переписке, правительство штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) проигнорировало рекомендации медицинских властей ввести одинаково жесткие карантинные меры на территории всего Сиднея. Об этом 22 ноября сообщил новостной портал News.com.au.

Сидней

В электронном письме, отправленном главным санитарным врачом штата Новый Южный Уэльс Керри Чантом министру здравоохранения Брэду Хаззарду 14 августа, было сказано, что она рекомендовала введение «последовательных мер на территории агломерации Большого Сиднея». Но сверхжесткие правила на западе и юго-западе Сиднея не были приведены в соответствие с антикоронавирусной политикой в остальной части города до 20 сентября.

Как пишут журналисты, бывший премьер-министр штата Глэдис Береджиклян, курировавшая в то время всю работу по борьбе с пандемией, постоянно утверждала, что при принятии решений, связанных с введением или продлением локдауна, она полагалась на рекомендации медицинских властей. Однако, как оказалось, политика «двух разделенных» городов действительно имела место, поскольку к жителям Сиднея применялись разные правила в зависимости от района их проживания.