Сеул, , 10:49 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок посетит Швейцарию и Испанию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, с 23 по 25 ноября представитель Южной Кореи посетит Швейцарию, где встретится с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом и генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером.

В ходе встреч стороны обсудят способы борьбы с пандемией коронавируса и оказание гуманитарной помощи КНДР, а также трудовые права в развивающихся странах.

Пак Бён Сок также призовет поддержать кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на должность следующего гендиректора МОТ.

В ходе поездки в Испанию представитель Южной Кореи примет участие в 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза.