Сува, 22 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали около побережья Фиджи сейсмологи. Об этом 22 ноября сообщает Геологическая служба США.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 33 км в юго-восточном направлении от города Лаутока. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1.