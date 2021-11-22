Владивосток, 22 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Приморье за сутки выявлено 422 (накануне — 420) новых случая заражения коронавирусом, скончались от COVID-19 ещё пять человек (семь — днём ранее), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 22 ноября в крае зафиксировано 84 424 случая заражения коронавирусом, выздоровели 73 377 пациентов, не справился с болезнью 1361 приморец.

В стационарах проходят лечение 1897 человек, 444 пациента — в тяжелом состоянии.

В 80% случаев болезнь протекает с пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 572 (576 днём ранее) положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 213 человек, не справились с болезнью ещё семь пациентов (шесть человек — накануне).