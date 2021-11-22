Москва, 22 ноября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Отказ от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ планирует Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом заявил 21 ноября глава ФНС РФ Даниил Егоров в интервью РБК.

Пресс-служба ФНС России Даниил Егоров

Как отметил Егоров, цель ФНС в данном случае — убрать с плеч налогоплательщиков издержки, к которым относится ведение налогового учета и заполнение налоговых деклараций.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», пояснил глава ФНС.

Отказ от использования декларации о доходах зависит от доступа налоговой службы к необходимым данным для расчёта налога. Если его не будет, тогда придётся декларировать, уточнил Егоров.

Глава ФНС разъяснил, что налогоплательщики должны видеть не только контроль ведомства, но и упрощение системы налоговых выплат с помощью автоматизации сервисов. По словам главы ФНС, для вычетов не нужно будет сдавать декларацию о доходах, они будут автоматизированы. Полностью переход всех вычетов на такую систему планируется перевести к 2024 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало об условиях освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья.